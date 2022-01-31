"Ermenistan Dışişleri Bakanı Antalya'ya Gelebilir"

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde normalleşme sürecinde özel temsilcilerin görüşmesiyle ilk adımın atılmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ın da katılabileceğini söyledi

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