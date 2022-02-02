Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi - Haberler
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Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi

AA, İzzet Taşkıran - Güncel
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Ermenistan'dan kalkan FlyOne'ın uçağı İstanbul'a indi

Ermenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

İSTANBUL (AA) - Ermenistan'dan Türkiye'ye seferleri bugün başlatılan FlyOne Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlatılan Erivan-İstanbul uçak seferinin ilki icra edildi.

Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden, içinde 64 yolcunun bulunduğu uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi.

AA / İzzet Taşkıran - Güncel

Ermenistan, İstanbul, Türkiye, Uçak, Güncel, Haber

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