Ermenistan'daki Seçimler

Ermenistan'da geçici Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk sonuçların erken milletvekili seçimini kolayca kazanacaklarını gösterdiğini belirterek "Yeni parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlayacağımız açıkça görülüyor." dedi.

Ermenistan halkı, ülkede nisan ayında başlayan siyasi kriz ve toplumsal olaylardan sonra dün yapılan erken seçimde oy kullandı. Yerel saatle 20.00'de kapanan seçim sandıklarında oy sayımı sürerken, Paşinyan gece yarısından sonra ilk sonuçlarının ortaya çıkmasıyla gazetecilerin karşısına çıktı.

Paşinyan, ilk sonuçlara bakıldığında Ermenistan halkının kendisinin öncülüğündeki "Benim Adımım" ittifakına yetki verdiğinin görüldüğünü belirterek "Yeni parlamentoda mutlak çoğunluğu sağlayacağımız açıkça görülüyor. Ayrıca anayasayı değiştirmeye yetecek çoğunluğu da alacağımız görülüyor. Bu da reform gündemimizi gerçekleştirebileceğimizi ortaya koyuyor." diye konuştu.

Liderlik ettiği ittifakın Ermeni halkının güvenini kazandığını ifade eden Paşinyan, seçimden sonraki önceliklerinin "ekonomik devrimler" olacağını dile getirdi. Paşinyan, "Ermenistan ekonomisinde, halkın sosyal ve ekonomik hayatında gerçek bir fark yaratacağız." dedi.

Ermenistan Merkez Seçim Komitesi, ülkede yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı seçmen bulunduğunu açıklamıştı. Sandıkların kapanmasından sonra seçime katılım oranının yüzde 48,6'da kaldığı bildirildi.

Merkez Seçim Komisyonu'nun verdiği sonuçları aktaran Ermeni medyası, yerel saatle 02.00 itibarıyla oyların yaklaşık 3'te 1'inden fazlasının sayıldığını ve Paşinyan öncülüğündeki "Benim Adımım" ittifakının yüzde 70 oy aldığını duyurdu.

Devam eden oy sayımında Paşinyan'ın ittifakını yüzde 8,3 ile iş adamı Gagik Tsarukyan liderliğindeki Müreffeh Ermenistan Partisi ve yüzde 6,5 ile Edmon Marukyan başkanlığındaki Parlak Ermenistan Partisi izliyor. Daha önce iktidarda bulunan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi ise henüz tamamlanmayan oy sayımında yüzde 4,2 ile bu partileri takip ediyor.

Seçimin resmi olmayan sonuçlarının sabah saatlerinde ortaya çıkması bekleniyor. Ermenistan'daki erken genel seçimde 11 parti ve ittifak yarışmıştı. Ermenistan'da ittifaklar için yüzde 7, tek başına katılan siyasi partiler için yüzde 5 seçim barajı bulunuyor.