Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor Ermenistan'da parlamento seçimlerinde sandıklar kapanması ile oyların yüzde 4'ünden fazlası sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan oyların yüzde 58,4'ünü aldığı belirtildi.

Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor

ERİVAN - Ermenistan'da parlamento seçimlerinde sandıklar kapanması ile oyların yüzde 4'ünden fazlası sayılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan oyların yüzde 58,4'ünü aldığı belirtildi.

Ermenistan'da halk erken parlamento seçimi için sandık başına gitti. Yaklaşık 2,6 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, toplam 2 bin oy kullanma merkezi kuruldu. Seçimlerde 22 parti ve 4 ittifak yer aldı. Ülkede TSİ 20.00'de oy verme işlemi sona ererken, Ermenistan Merkez Seçim Kurulu, seçimlerde 1 milyon 281 bin 174 kişinin oy kullandığını ve seçime katılım oranının yüzde 49,4 olduğunu açıkladı.

Seçimlerde 310 ihlal gerçekleşti

Seçimlerde güvenlik güçleri hemen hemen tüm bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alırken, seçimler uluslararası gözlemciler de takip etti. Seçim Kurulu seçimlerde toplam 319 ihlal gerçekleştiğini bunların 150'sinin fiziki müdahaleye bağlı suçlar, 6'sının rüşvet ve geri kalanının farklı sebeplerden oluşan ihlaller olduğunu açıkladı.

Paşinyan seçimleri önde götürüyor

Ermenistan'da kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 4'ünden fazlasının sayıldığı ve oyların yüzde 58,4'ünü mevcut Başbakan Nikol Paşinyan aldığı aktarıldı. Paşinyan'ın en güçlü rakibi olan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise sayılan oyların yüzde 22,01'ini aldığı belirtildi. Diğer partiler ise sayıların oyların yüzde 1'inin altında oy aldı.

Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor
Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor
Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor
Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor
Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Emel Sayın Hülya Avşar Hande Ataizi
Spor Fatih Terim Gareth Bale Nihat Özdemir Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ermenistan'daki seçimi Paşinyan açık ara fark ile önde götürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 00:24:21. #1.16#

title