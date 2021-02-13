Ermenistan'daki 4.7 büyüklüğündeki deprem Iğdır'da da hissedildi
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Ermenistan'daki 4.7 büyüklüğündeki deprem Iğdır'da da hissedildi

13.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:31
Ermenistan'daki 4.7 büyüklüğündeki deprem Iğdır'da da hissedildi

Ermenistan'daki 4.7 büyüklüğündeki deprem Iğdır'da da hissedildiERMENİSTAN'ın Armavir kentinde kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ermenistan'daki 4.7 büyüklüğündeki deprem Iğdır'da da hissedildi

ERMENİSTAN'ın Armavir kentinde kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sınır kenti Iğdır'da da hissedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 14.29'ta merkez üssü Türkiye-Ermenistan sınırındaki Armavir kenti olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21 kilometre derinlikteki deprem Iğdır'da da hissedildi. EVLERİNDEN PARKLARA ÇIKTILAR

    Pandemi sebebiyle hafta sonu kısıtlaması uygulanan Iğdır'da depremden korkan bazı vatandaşlar, park ve bahçelere çıktı. Depremi hissettikleri için dışarı çıktıklarını söyleyen vatandaşlar bir süre parklarda bekledi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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