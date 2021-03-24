Ermenistan Dağlık Karabağ'daki askeri eylemler nedeniyle ilan ettiği "savaş durumu"nu kaldırdı
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Ermenistan Dağlık Karabağ'daki askeri eylemler nedeniyle ilan ettiği "savaş durumu"nu kaldırdı

24.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:29
Ermenistan Dağlık Karabağ'daki askeri eylemler nedeniyle ilan ettiği 'savaş durumu'nu kaldırdı

Ermenistan Parlamentosu, Dağlık Karabağ'daki askeri eylemler nedeniyle ilan edilen "savaş durumu"nun kaldırılmasını onayladı.

Ermenistan Parlamentosu, Dağlık Karabağ'daki askeri eylemler nedeniyle ilan edilen "savaş durumu"nun kaldırılmasını onayladı.

Ermenistan Parlamentosu Genel Kurulunda yapılan oylamada, ülkede Dağlık Karabağ'daki askeri eylemler nedeniyle ilan edilen savaş durumu, 118 milletvekilinin oyuyla kaldırıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 27 Eylül 2020'de Ermenistan hükümetinin Dağlık Karabağ'daki vaziyet nedeniyle ülkede "savaş durumu" ve "genel mobilizasyon" ilan ettiğini bildirmişti.

Ermenistan ordusu, işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiye uğramış ve geçen yıl bu topraklardan çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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