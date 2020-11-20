Ermenistan'da üç bakan görevden alındı
20.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:49
Ermenistan'da savunma, acil durumlar ve çalışma bakanları görevden alındı.
Ermenistan'da savunma, acil durumlar ve çalışma bakanları görevden alındı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameye göre, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevden alınırken, yerine Vagarşak Harutyunyan atandı.
Kararnameyle, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı.
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başlamış, muhalefet partileri Paşinyan'a istifa çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay