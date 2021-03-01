Ermenistan'da son durum: Darbe mi oldu? Ermenistan'da neler oluyor?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisini istifaya çağırmasını darbe girişimi olarak nitelendirdi ve destekçilerini başkent Erivan'ın merkezinde toplanmaya çağırmıştı. Ermenistan'da son durum: Darbe mi oldu? Ermenistan'da neler oluyor?

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgisinin ardından ülkede sular durulmuyor. Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Paşinyan, savaşta Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a karşı çıkmıştı. Başbakan Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı" ifadelerini kullanırken, füzeler ülkenin gündemini son birkaç gündür meşgul ediyordu.

ERMENİSTAN'DA SON DURUM: HÜKÜMET BİNASI BASILDI

Geçtiğimiz hafta, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etmesinden sonra başlayan iç karışıklık devam ediyor. Tepki göstermek için Erivan'da toplanan muhalif göstericiler hükümet binasını bastı.

ERMENİSTAN'DA DARBE Mİ OLDU? ERMENİSTAN'DA NE OLUYOR?

Kaybedilen savaşın etkilerinin ağır bir şekilde hissedildiği Ermenistan'da ordu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti.

PAŞİNYAN: ÜLKEDE DARBE GİRİŞİMİ VAR, SOKAĞA ÇIKIN

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Bununla da yetinmeyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

BÜYÜK BİR BOZGUNA UĞRADILAR

Yıllar boyunca işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında hüküm sürmeye çalışan Erivan yönetimi, Azerbaycan'ın Türk topraklarını gasbetmiş, hukuksuzca el koymuştu. Son olarak Azerbaycan'ın çağrılarını kulak ardı eden Ermenistan yönetimine karşı 27 Eylül 2020 tarihinde bir operasyon başlatılmıştı. 6 hafta süren şiddetli çatışmalar yaşanmış, Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ'da Azerbaycan güçleri tarafından büyük bozguna uğratılmıştı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Tarihi hezimet sonrası Başkent Erivan'da sokağa çıkan protestocular, kent merkezindeki hükümet binalarının yakınında bulunan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Gösteriler sırasında 50'den fazla protestocu gözaltına alındı.

İSTİFA TALEBİ AYLARDIR ÜLKENİN GÜNDEMİNDE

Ermenistan ordusunun çağrısıyla yeniden gündeme gelen istifa talebi aylardır ülkede konuşulan en önemli mesele. Hemen her hafta polis müdahaleleriyle sonuçlanan ve arbedenin yaşandığı eylemlerde göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan ve beraberindeki hükümetin istifasını talep ediyor.