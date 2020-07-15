Ermenistan'da şampiyon Ararat Ligin son maçında en önemli rakibi Noah'ı konuk eden Ararat, 16. dakikada Furdjel Narsingh ve 45. dakikada Yusuf Otubanjo'nun golleriyle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligin son maçında en önemli rakibi Noah'ı konuk eden Ararat, 16. dakikada Furdjel Narsingh ve 45. dakikada Yusuf Otubanjo'nun golleriyle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 52'ye çıkaran Ararat şampiyonluğa ulaşırken, Noah 48 puanla ikinci, Alashkert ise 47 puanla ligi üçüncü sırada tamamladı. Henüz 3 yıl önce kurulan Ararat, üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kaynak: Hürriyet