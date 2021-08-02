Ermenistan'da Paşinyan tekrar Başbakan oldu
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Ermenistan'da Paşinyan tekrar Başbakan oldu

Ermenistan'da Paşinyan tekrar Başbakan oldu
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, parlamentoda aday gösterilen Nikol Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, parlamentoda aday gösterilen Nikol Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ermenistan'da 20 Haziran'da yapılan erken parlamento seçiminin ardından, Paşinyan parlamentoda elde ettiği milletvekili çoğunluğu ile başbakanlığa aday gösterildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarkisyan, Paşinyan'ın başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ülkenin anayasasına göre, başbakanın belirlenmesinin ardından yeni hükümetin 15 gün içinde kurulması gerekiyor.

Ermenistan'da erken parlamento seçimi

Ermenistan'da 20 Haziran'da düzenlenen erken parlamento seçiminin kesin sonuçlarına göre Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 53,91'ini alarak birinci olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın "Ermenistan İttifakı" yüzde 21,09 oy alırken, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" da yüzde 5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti olmuştu.

Buna göre, Sivil Sözleşme Partisi 71, "Ermenistan İttifakı" 29, "Onurum Var İttifakı" da 7 sandalyeye sahip olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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