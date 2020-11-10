Ermenistan'da Paşinyan protestoları
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Ermenistan'da Paşinyan protestoları

10.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 09:20
Ermenistan'da Paşinyan protestoları

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ mağbuliyetini açıklamasının ardından gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ mağbuliyetini açıklamasının ardından gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti. Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından binlerce Ermeni vatandaşı Başbakanlık konutu ve hükümet binasında protesto düzenledi. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan bazı eylemcilerin kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine girdi.

PAŞİNYAN: KİŞİSEL EŞYALARIM ÇALINDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

SARKİSYAN: ANLAŞMAYI BASINDAN ÖĞRENDİM

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti. Rus medyasında yer alan habere göre,  Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, "Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım" dedi. 

ERMENİSTAN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: AKAN KANI DURDURMAK ZORUNDAYIZ

Hezimete uğrayan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanlığı yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunurak, Karabağ konusunda ülke yönetiminin kararlarını yerine getireceklerini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, "Askeri-siyasi liderliğin kapsamlı bir analize dayalı olarak aldığı kararları savunuyoruz ve uygulamakla mükellefiz. Akan kanı durdurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.


Ermenistan'da Paşinyan protestoları
Ermenistan'da Paşinyan protestoları
Ermenistan'da Paşinyan protestoları
Ermenistan'da Paşinyan protestoları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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