Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı

19.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:00
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı

Ermenistan'da Dağlık Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için protestolarını sürdüren muhalefet üyeleri bu kez yolları kapattı.

Ermenistan'da Dağlık Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için protestolarını sürdüren muhalefet üyeleri bu kez yolları kapattı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da çatışmaların sonlandırılmasına yönelik 10 Kasım'da imzalanan anlaşmanın kaybeden tarafı Ermenistan oldu. Yenilginin faturasının kesildiği Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için gerçekleştirilen protestolar hız kesmeden devam ediyor. Anlaşmanın yapıldığı günden beri siyasi krizin patlak verdiği ülkede muhalefet bloğu Paşinyan istifa edene kadar protestolarını sürdürme kararı alırken, sabah saatlerinde başkent Erivan'da bulunan Amiral İsakov Caddesi'ne ulaşan bir grup muhalefet üyesi megafonlarla sloganlar atarak yolu trafiğe kapattı. Polis bölgeye ulaştıktan sonra bazı göstericileri gözaltına alarak yolu tekrar trafiğe açtı. Farklı caddelerden de yolun trafiğe kapatıldığı yönünde ihbarlar gelince çok sayıda özel harekat polisi, kapatılan caddelere sevk edildi.

Yolu kapatan bir protestocu grubun üzerine bir sürücü minibüsünü sürdü. Bir kadının hafif yaralandığı olayla ilgili minibüs şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. Erivan'da yol kapatma eylemlerinin başlatılması üzerine birçok yolda ve caddede güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ifade edildi.

BİRÇOK GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Protestocuların başlattığı yol kapatma eyleminde 5'ten fazla caddenin trafiğe kapatıldığı belirtilirken, hemen hemen her noktada polis protestoculara müdahale etti. Megafonlarla "Şuşa'yı sattın, hain Paşinyan bu ülkeden defol" şeklinde slogan atan göstericilere polis müdahale etti. Bazı protestocular polislere direnirken, gözaltı merkezlerine götürülen protestocu sayısının 20'yi aştığı aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösterilerde arbede: 30 gözaltı
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösterilerde arbede: 30 gözaltı
- Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösterilerde arbede: 30 gözaltı
- Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösterilerde arbede: 30 gözaltı
Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu'
Son dakika haberi: Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Nikol Paşinyan Berat Albayrak
Magazin İrem Derici Fatih Artman Öykü Karayel Aydemir Akbaş
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Lance Stroll Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 16:01:28. #1.14#
title