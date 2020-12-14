Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri

14.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:46

Ermenistan'da binlerce muhalif sokaklara dökülerek, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

Ermenistan'da binlerce muhalif sokaklara dökülerek, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan edilmesinin ardından anlaşmanın Ermenistan'ın aleyhine olduğunu savunan muhalefet, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmeye devam ediyor. Siyasi kargaşanın devam ettiği ülkede istifa baskısı altındaki Paşinyan sabah saatlerinde kameraların karşısına geçerek istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta "sivil itaatsizlik" ilan eden muhalefet, Paşinyan'ın istifası için her gün aralıksız eylemlerine devam ediyor. Akşam saatlerinde başkent Erivan'da bir araya gelen binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü. Göstericiler, sık sık "Hain Nikol" sloganı attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisine muhalefet liderleri ve sendika temsilcileri de katıldı. Protesto sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

Muhalefet tarafından yapılan yazılı açıklamada Paşinyan'ın istifa talebi yinelenirken, yarın yine kitlesel eylemlerin yapılacağı duyuruldu.

(İHA)

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasına yönelik protestoda 42 gösterici gözaltına alındı
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasına yönelik protestoda 42 gösterici gözaltına alındı
Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Son dakika haberleri! Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
- Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan'a 3 gün süre tanıdı
- Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan'a 3 gün süre tanıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay Abdülhamit Gül Mustafa Varank Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Ayşegül Yıldız Kıvanç Tatlıtuğ Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Pierre Webo Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:48:07. #1.14#
title