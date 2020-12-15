Ermenistan'da Paşinyan'a öfke dinmiyor
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Ermenistan'da Paşinyan'a öfke dinmiyor

15.12.2020 19:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:59
Ermenistan'da Paşinyan'a öfke dinmiyor

Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar sürüyor.

Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde 'hain' ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar sürüyor.

10 Kasım'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin gerginliği Ermenistan'da devam ediyor. Ateşkesin Ermenistan'ın aleyhine olduğuna savunan muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ediyor. Gösteride, 'Nikol hain', 'Nikol'suz Ermenistan' sloganları atıldı. Öte yandan, 10 Kasım'da Rusya ve Azerbaycan'la birlikte yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, bir aydır istifa baskılarına karşı direniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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