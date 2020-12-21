Ermenistan'da Paşinyan'a ikinci şok: Kente girişi engellendi
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Ermenistan'da Paşinyan'a ikinci şok: Kente girişi engellendi

21.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:31
Ermenistan'da Paşinyan'a ikinci şok: Kente girişi engellendi

Ermenistan halkı, Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ziyaret için geçiş yapmayı planladığı konvoyu durdurmak için protesto düzenledi.

 Ermenistan halkı, Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ziyaret için geçiş yapmayı planladığı konvoyu durdurmak için protesto düzenledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesi halkı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgeye ziyareti öncesi konvoyu durdurmak üzere protesto düzenledi. Kalabalığı dağıtmak üzere bölgeye gönderilen polis ekipleri ile eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ifade edildi.

PAPAZ PAŞİNYAN'IN ELİNİ SIKMADI

Öte yandan Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermemiş, sonra da kapıyı göstermişti. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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