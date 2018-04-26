Ermenistan'da Muhaliflerin Adayı Paşinyan Olacak
Ermenistan'da muhalifler gösterilere öncülük eden halkın adayı olarak nitelendirdikleri Elk Partisi Genel Başkanı Nikol Paşinyan'ı yakın zamanda yapılması beklenen seçimlerde Başbakan adayı olarak göstereceğini ilan etti.
Ermenistan'da muhalifler gösterilere öncülük eden halkın adayı olarak nitelendirdikleri Elk Partisi Genel Başkanı Nikol Paşinyan'ı yakın zamanda yapılması beklenen seçimlerde Başbakan adayı olarak göstereceğini ilan etti.
Kaynak: Euronews.com