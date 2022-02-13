Ermenistan'da meydana gelen deprem Iğdır'da da hissedildi - Haberler
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Ermenistan'da meydana gelen deprem Iğdır'da da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ermenistan'da meydana gelen deprem Iğdır'da da hissedildi

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Iğdır'da da hissedildi.

Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Iğdır'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem; Kars, Artvin, Ardahan ve Iğdır'dan da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, " Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Iğdır Valiliğinden duyuru

Iğdır Valiliği meydana gelen deprem ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Iğdır'ımızda da hissedilen Ermenistan merkezli deprem ile ilgili olarak ilgili birimlerimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun."

(Sebahattin Yum/İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

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