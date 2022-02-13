Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi - Haberler
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Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ermenistan'da meydana gelen 5.3 deprem Ardahan'da hissedildi.

ARDAHAN (AA) - Ermenistan'da meydana gelen 5.3 deprem Ardahan'da hissedildi.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte olumsuz bir durumu olmadığını belirterek, depremin Ermenistan'da meydana geldiğini söyledi.

Kent genelinde depremin his edildiğini aktaran Öner, "Sınır köylerimizin tamamını taradık, Şükür şuan bize gelen olumsuz bir durum yok. Söz konusu bölgeye sınır olan Çıldır ilçemizdeki tüm köyler tarandı. Diğer ilçeler de tarandı."

Ardahan kent merkezinde ise deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi

Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi

Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde deprem Ardahan'da hissedildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ermenistan, Ardahan, Güncel, Haberler

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