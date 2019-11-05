Ermenistan'da kalp krizi geçiren tır şoförü Rize'de sağlığına kavuştu

05.11.2019 14:52

İş için gittiği Ermenistan'da kalp krizi geçiren tır şoförü Resul Özçelik, tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istemesi üzerine getirildiği Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak buradan taburcu edildi.

Rize'de yaşayan ve tır şoförlüğü yapan 53 yaşındaki Resul Özçelik, iş için bir ay önce gittiği Ermenistan'da kalp krizi geçirdi.

Burada hastaneye kaldırılan Özçelik'in tıkalı olduğu belirlenen bir damarına stent takıldı. Diğer ana damar tıkanıklığı nedeniyle acil koroner baypas ameliyatı önerilen Özçelik, operasyonun Türkiye'de yapılmasını istediğini belirtmesi üzerine hastaneden taburcu edildi.

Ambulansla Sarp Sınır Kapısı'na getirilen Özçelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Gerekli tetkikleri yapılan Resul Özçelik'in, geçirdiği kalp krizinin şiddeti nedeniyle kalbinin zayıf çalışmasından dolayı atan kalpte baypas tekniğiyle ameliyatına karar verildi. İki damarına baypas yapılan başarılı operasyonun ardından 20 gün müşahede altında tutulan Özçelik, sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyeleri Ozan Karakişi ve Şaban Ergene, hastayı takip amaçlı kontrole çağırdı.

Ozan Karakişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece tecrübeli merkezlerde, bu tür kasılma gücü zayıf hastalara uygulanan atar kalpte baypas ameliyatını Özçelik'in iki damarına gerçekleştirdiklerini anlatarak, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kliniklerinde sağlık turizmi kapsamında yabancı uyruklu hastalara da sağlık hizmeti verildiğine işaret eden Karakişi, özellikle bölgeye yakın olmasından dolayı Gürcistan başta olmak üzere yurt dışından pek çok kişinin kendilerine başvurduğunu söyledi.

Şaban Ergene de hastanın Ermenistan'da kalp krizi geçirdikten sonra ısrarla hastanelerinde ameliyat olmak isteyişinin kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.

"Bir şey olacaksa bana Türkiye'de olsun istedim"

Resul Özçelik de kalp krizi geçirdiği Ermenistan'da ameliyat olmak istemediğini söyleyince kardeşinin gelip kendisini aldığını belirterek, "Bir şey olacaksa bana Türkiye'de olsun istedim. Bunun üzerine kardeşlerim beni İstanbul'a getirmek istedi ama ben bu hastaneyi daha önce duymuştum ve burada ameliyat olmak istedim. Hiçbir şüphe ve korku duymadan ameliyatımı oldum. Şu an turp gibiyim. Rahatlıkla uzun süreli konuşabiliyor ve gezebiliyorum. Daha da iyi olacağım inşallah. Allah doktorlarımdan ve güleryüzünü eksik etmeyen hemşirelerinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA