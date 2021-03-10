Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınması ile ilgili kriz büyüyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, askeri darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevinin sonlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Gasparyan'ın görevden alınmasını engellemek için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını isteyen bir muhtıra yayınlamasının ardından ülkede başlayan siyasi kriz devam ediyor. Paşinyan'ın askeri darbe giriminden sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi iki kez imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a göndermesi fakat Sarkisyan'ın söz konusu kararnameyi iki kez reddetmesinin ardından Ermenistan Anayasası'na göre süreçte bir sonraki adıma geçildi. Anayasaya göre cumhurbaşkanının ikinci kez reddettiği kararname doğrudan yürürlüğe giriyor. Paşinyan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, bu doğrultuda Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevinin sonlandığını açıkladı.

SARKİSYAN, GASPARYAN İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın görevinin sonlandığını açıkladığı Gasparyan için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Sarkisyan'ın başvurusu üzerine mahkeme, bir toplantı yaparak Gasparyan'ın göreve devam edip etmeyeceği konusunda karar verecek. Bu süre zarfında Paşinyan'ın yeni bir Genelkurmay Başkanı ataması beklenirken, muhalefet üyeleri Gasparyan'ın görevden alınmasının ardından bugün hükümet binası önünde toplanma kararı aldı. Polisin bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenilirken, etraftaki tüm caddelerin trafiğe kapatıldığı açıklandı.

Paşinyan, askeri darbe giriminden sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalayarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a göndermiş fakat Sarkisyan söz konusu kararnameyi imzalamayı reddetmişti. Bunun üzerine Paşinyan, Gasparyan'ın görevden alınması konusunda ısrar ederek, söz konusu kararnameyi tekrar imzalayarak Sarkisyan'a göndermiş, Sarkisyan kararnameyi onaylamayı ikinci kez reddetmişti. Sarkisyan, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunarak, reddettiği kararnamelerin devreye girmemesi için talepte bulanacağını açıklanmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı