Ermenistan'da erken parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona verdi
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Ermenistan'da erken parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona verdi

Ermenistan'da erken parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona verdi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimlerinde sandıklar kapandı.

Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimlerinde sandıklar kapandı.

Ermenistan Merkez Seçim Komitesinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemine saat 17.00 itibarıyla yüzde 38,17 katılım sağlandı.

Ülkede 20'nin üzerinde parti ve ittifakın katıldığı seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Kesin olmayan ilk sonuçların 21.00'de açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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