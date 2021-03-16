Ermenistan'da askeri tatbikat düzenleniyor
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Ermenistan'da askeri tatbikat düzenleniyor

16.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:15
Ermenistan'da askeri tatbikat düzenleniyor

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği askeri tatbikat başladı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği askeri tatbikat başladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta 7 bin 500 asker, 200 topçu roket sistemi, 150'den fazla antitank aracı, yaklaşık 100 zırhlı araç, 90 üzerinde hava savunma sistemi ve onlarca uçak yer alıyor.

Askeri birliklerin savaşa hazır olup olmadığını denetlemek amacıyla yapılan tatbikat, 20 Mart'a kadar sürecek.

Ermenistan ordusu, işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiye uğramış ve bu topraklardan geçen sene çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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