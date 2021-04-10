Ermenistan'da asker yakınlarından protesto: Onları bize geri verin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ermenistan'da asker yakınlarından protesto: Onları bize geri verin

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın hezimetine uğrayan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Dağlık Karabağ savaşındaki askerlerin yakınları, Savunma Bakanlığı binası önünde toplanarak, "evlatlarımızı geri verin" sloganları attı.

Azerbaycan'ın hezimetine uğrayan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Dağlık Karabağ savaşındaki askerlerin yakınları, Savunma Bakanlığı binası önünde toplanarak, "evlatlarımızı geri verin" sloganları attı. Bakanlık personeli olası güvenlik tehlikesine karşı askeri helikopterle tahliye edildi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karbağ zaferi sonrası Ermenistan'da karışıklık devam ediyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı önüne gelen askerlerin aileleri, "Evlatlarımızı geri verin" sloganları eşliğinde evlat nöbetine başladı. Savaş sırasında kaybolan askerlerin aileleri, Savunma Bakanlığı'ndan izahat istedi. Ermeni askerlerin aileleri, taleplerine ilişkin herhangi bir dönüş yapılmadığı takdirde bakanlık binasına gireceklerini ifade etti.

BAKANLIK ÇALIŞANLARI HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 24 saat boyunca bakanlık binasından çıkamayan personelin askeri helikopterle tahliye edildiği ifade edilirken, yerel medya tahliye edilenlerin arasında hamile ve sağlık sorunları bulunan personelin de olduğu bildirildi.

ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞTİ

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

Ermenistan'da asker yakınlarından protesto: Onları bize geri verin
Ermenistan'da asker yakınlarından protesto: Onları bize geri verin
Ermenistan'da asker yakınlarından protesto: Onları bize geri verin
Ermenistan'da asker yakınlarından protesto: Onları bize geri verin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Deniz Burcu Biricik Gülper Özdemir
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ermenistan'da asker yakınlarından protesto: Onları bize geri verin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 01:59:16. #1.15#
title