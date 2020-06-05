Ermenistan'da 596 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Ermenistan'da 596 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Ermenistan'da son 24 saatte 596 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan'da 596 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
05.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:23

Ermenistan'da son 24 saatte 596 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 596 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 11 bin 817'ye, ölü sayısı 7 artarak 183'e çıktı.

Bugüne kadar 64 bin 161 testin yapıldığı ülkede, 3 bin 513 koronavirüs hastası iyileşti, 8 bin 52 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle ülkede maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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