Ermenistan'da 596 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi Ermenistan'da son 24 saatte 596 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan'da son 24 saatte 596 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 596 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 11 bin 817'ye, ölü sayısı 7 artarak 183'e çıktı.

Bugüne kadar 64 bin 161 testin yapıldığı ülkede, 3 bin 513 koronavirüs hastası iyileşti, 8 bin 52 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle ülkede maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Kaynak: AA