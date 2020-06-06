Ermenistan'da 547 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Ermenistan'da 547 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Ermenistan'da son 24 saatte 547 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan'da 547 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
06.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:45

Ermenistan'da son 24 saatte 547 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 547 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede vaka sayısı 12 bin 364'e, ölü sayısı 7 artarak 190'a çıktı.

Bugüne kadar 66 bin 674 testin yapıldığı ülkede, 3 bin 720 koronavirüs hastasının iyileştiği, 8 bin 385 hastanın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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