Ermenistan'da 547 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi Ermenistan'da son 24 saatte 547 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan'da son 24 saatte 547 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 547 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede vaka sayısı 12 bin 364'e, ölü sayısı 7 artarak 190'a çıktı.

Bugüne kadar 66 bin 674 testin yapıldığı ülkede, 3 bin 720 koronavirüs hastasının iyileştiği, 8 bin 385 hastanın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA