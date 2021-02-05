Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
05.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:06
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ararat kenti yakınlarında Türkiye saati ile 18.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 2,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan