Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ermenistan'da Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında TSİ 18.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 2,1 kilometre derinlikte meydana geldiği duyurulurken; can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı