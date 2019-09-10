Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meyada geldi.

10.09.2019 20:18
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meyada geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin yerin 7,6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem Türkiye'de sınır illerinde de hissedildi.

Kaynak: AA
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