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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti.

Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, "Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır." ifadesini kullandı.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan'ın görev süresi 2025'te doluyordu.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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