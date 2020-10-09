Ermenistan, cephe hattında yaşananlardan dolayı yetkililerin eleştirilmesini yasakladı
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Ermenistan, cephe hattında yaşananlardan dolayı yetkililerin eleştirilmesini yasakladı

09.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:05
Ermenistan, cephe hattında yaşananlardan dolayı yetkililerin eleştirilmesini yasakladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'da cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasakladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'da cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasakladı.

Paşinyan, ülkedeki savaş hali kararında bazı değişiklikler içeren bir karar imzaladı. Karara göre, 'savaş hali' hukukunu sağlayan devlet organları ve yerel makam temsilcilerini, konuşmalarla dahi eleştiren, yalanlayan, etkisini sorgulayan veya başka bir şekilde değersizleştiren ifadelerin yayımlanması yasaklandı.

Ermenistan ve Karabağ'ın savunmasına ve güvenliğine karşı kampanya yapılması, ordunun savunma kabiliyetine yönelik şüphe uyandıran programların yayınlanması da yasaklar arasına girdi.

Rus gazetecinin akreditasyonu iptal edilmişti

Ermenistan, dün de Rus "Novaya Gazeta" muhabiri İlya Azar'ın akreditasyonunu, Dağlık Karabağ'da yaptığı haberler nedeniyle iptal etmişti. Gazeteci Azar yaptığı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının tüm gücüyle gazetecilerin Dağlık Karabağ'da çalışmasını sınırlamaya çalıştığını belirtmiş, akreditasyonunun Şuşa ve Laçın'dan hazırladığı haberler nedeniyle iptal edildiğini kaydetmişti.

Azar, Ermeni yetkililerin ülkede basın özgürlüğü olduğuna dair vaatlerinin artık tartışmalı olduğuna dikkati çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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