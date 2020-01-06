'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı
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'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı

Diana Aroutiounian Facebook sayfasının sahibi olan bir kişi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdüğü için tebrik ettiği yönünde yalan bir haber yayınladı. Sayfanın sahibi gözaltına alındı

06.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:59
'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı

'da İran ile diplomatik gerilime sebep olacak bir "yalan " yayımlayan bir kişi gözaltına alındı.


Diana Aroutiounian adlı Facebook sayfasını yöneten kişi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı 'ı arayarak İranlı komutan 'yi öldürdüğü için tebrik ettiği yönünde bir yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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