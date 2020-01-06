'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı

06.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:59

Ermenistan'da İran ile diplomatik gerilime sebep olacak bir "yalan haber" yayımlayan bir kişi gözaltına alındı.



Diana Aroutiounian adlı Facebook sayfasını yöneten kişi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdüğü için tebrik ettiği yönünde bir haber yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle