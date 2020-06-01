Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
01.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:41

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.

Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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