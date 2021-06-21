Ermenistan Başbakanı Paşinyan ilk sonuçlardan umutlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ilk sonuçlardan umutlu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ilk sonuçlardan umutlu
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yapılan erken parlamento seçimlerinde, ikna edici çoğunluğu kazanacaklarını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yapılan erken parlamento seçimlerinde, ikna edici çoğunluğu kazanacaklarını duyurdu.

Paşinyan, henüz seçimlere ilişkin kesin olmayan sonuçlar açıklanmadan Facebook hesabından yaptığı canlı yayında taraftarlarına seslendi.

Lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin oyların çoğunluğunu aldığın belirten Paşinyan, "Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. Henüz oylar tam sayılmadı. Ancak ikna edici bir çoğunluğa sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Ulusal ve sosyal uyumu yeniden sağlamanın vaktinin geldiğini söyleyen Paşinyan, "Ermenistan halkı üç yılda ikinci devrimi gerçekleştirdi. Bu sefer 'kadife' yerine 'çelik' devrim gerçekleştirdi.' açıklamasında bulundu.

Ayrıca Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliğini genişletmeye niyeti olduğunu kaydetti.

Paşinyan'ın açıklamasından kısa bir süre önce Ermenistan Merkez Seçim Komitesi'nin verilerine göre, 2008 sandıktan 501'i açıldı. Açılan sandıklardaki sayımlara göre, Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 59 ile birinci sırada, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifak'ı ise yüzde 18,37 ile ikinci sırada yer aldı.

2 milyon 581 bin 93 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere yüzde 49,4 katılım sağlandı.

Koçaryan sonuçların inandırıcı olmadığını söyledi

Seçim yarışını ikinci sırada götüren Ermenistan İttifakı'nın lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise yaptığı açıklamada, seçime ilişkin kesin olmayan ilk ön sonuçların "tartışmalı" olduğunu savundu. Koçaryan, bu sonuçların inandırıcı olmadığını da belirtti.

Oylama sonuçları ile ilgili verilerin 8 aydır toplumsal yaşamda izledikleri gözlemle çeliştiğini ifade eden Koçaryan, sandıklarda organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal olduğuna işaret etti.

Koçaryan, kayıtlara geçen ve iddia edilen seçim ihlallerinin dikkatli bir şekilde incelenmesini isteyeceklerini, tüm bu sürecin ardından oylama sonuçlarını kabul edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Selçuk Tekay Hande Ataizi Merve Dizdar
Spor Aytaç Kara Gareth Bale Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ilk sonuçlardan umutlu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 02:24:27. #1.16#

title