Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ilginç yöntem
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ilginç yöntem

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi açıklamalarında iki farklı fotoğraf kullanması ülkede alay konusu oldu.

23.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:42
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ilginç yöntem

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi açıklamalarında iki farklı fotoğraf kullanması ülkede alay konusu oldu.


Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan sitesinde yayınlanan iyi ve kötü haberlerde kullanılmak üzere iki ayrı fotoğraf çektirdi. Başbakanlık sitesinde Paşinyan'ın olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor. Paşinyan'ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu. Çok sayıda Ermeni, Paşinyan'ın yöntemini eleştirerek, söz konusu durumla alay etti. - ERİVAN

Kaynak: İHA
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