Siyasi krizin sürdüğü Ermenistan'da erken seçim kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siyasi krizin sürdüğü Ermenistan'da erken seçim kararı

18.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:56
Siyasi krizin sürdüğü Ermenistan'da erken seçim kararı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefet liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "20 Haziran'da parlamento seçimleri yapılacak" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefet liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "20 Haziran'da parlamento seçimleri yapılacak" dedi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta büyük yenilgiye uğrayan Ermenistan'da eleştiri oklarının hedefindeki Başbakan Nikol Paşinyan, ordunun istifasını talep etmesinin ardından derinleşen siyasi krizi çözebilmek amacıyla alınan yeni kararı duyurdu. Ülkede haftalardır süren protestolar ve siyaset koridorlarındaki anlaşmazlıktan sonra parlamentoda bulunan muhalefet partilerinin liderleri ile toplantı gerçekleştiren Paşinyan, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerine gidileceğini bildirdi. "Görüşmede mevcut iç siyasi durumdan en iyi çıkış yolunun erken parlamento seçimleri olduğunu belirttik" diyen Paşinyan, "Ermenistan'da 20 Haziran'da parlamento seçimleri yapılacak" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siyasi krizin sürdüğü Ermenistan'da erken seçim kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:13:00. #1.14#
title