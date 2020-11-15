Ermenistan: Başbakan Paşinyan'a yönelik suikast ve darbe girişimi önlendi

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS), bir grup eski yetkilinin Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik suikast ve darbe girişiminin önlendiğini duyurdu.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi (NSS), bir grup eski yetkilinin Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik suikast ve darbe girişiminin önlendiğini duyurdu.

Paşinyan, Karabağ'daki çatışmaların ardından Azerbaycan ile imzaladığı ateşkes anlaşmasına karşı çıkan binlerce kişinin eylemleri nedeniyle baskı altındaydı.

Reuters'ın haberine göre NSS, kurumun eski başkanı Artur Vanetsyan, Cumhuriyetçi Parti'den Vahram Baghdasaryan ve savaş gönüllüsü Ashot Minasyan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Kuruluştan yapılan açıklamada "Zanlılar, başbakanı öldürüp, iktidarı yasadışı yollardan ele geçirmeyi planlıyordu ve aralarında, başbakanın yerine geçecek muhtemel adayları konuşuyorlardı" denildi.

Paşinyan, daha fazla toprak kaybını önlemek için ateşkes anlaşmasını imzalamaktan başka şansı olmadığnı söylemişti. Ermeni Başbakanı kayıpların kişisel sorumluluğunu da üstlenmiş, ancak görevi bırakma çağrılarını reddetmişti.

Anlaşma uyarınca Ermenistan'ın Kelbecer, Laçin ve Ağdam bölgelerini Azerbaycan'a geri vermesi gerekiyor.

Ermenistan'ın Kelbecer'in kontrolünü Azerbaycan'a vermesi için belirlenen süre bugün doluyor.

Anlaşma, Ermenistan'ın Ağdam bölgesi ile Kazah bölgesinde Azerbaycan'a ait olan toprakların 20 Kasım'a, Laçin bölgesinin de 1 Aralık'a kadar geri verilmesini öngörüyor.