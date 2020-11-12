Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan düşürülemedi
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Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan düşürülemedi

12.11.2020 07:47 | Son Güncelleme: 12.11.2020 07:51
Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan düşürülemedi

Başbakan Nikol Paşinyan'a görevden ayrılması için gece yarısına kadar süre veren Ermenistan muhalefeti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.

Başbakan Nikol Paşinyan'a görevden ayrılması için gece yarısına kadar süre veren Ermenistan muhalefeti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ anlaşmasına imza atması ülkede muhalefetin tepkisini çekerken muhalefet bloğunun 3 lideri gündüz saatlerinde basın açıklaması yaparak Nikol Paşinyan'a ültimatom verdi. Gece yarısına kadar Paşinyan'ın görevi bırakmasını isteyen muhalefet aksi takdirde ülkede büyük protesto gösterilerine devam edeceklerini belirtti. Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan ise muhalefetin verdiği süreye kadar istifa etmedi. Muhalefet parlamentonun olağanüstü toplanması için çağrı yaparken bu çağrısı kabul görmedi. Parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Paşinyan'ın görevden alınması için planlanan toplantı gerçekleştirilemedi.

Sabah muhalefet toplantı yapacak

Müreffeh Ermenistan partili milletvekili Naira Zograbyan diğer muhalif parti Aydınlık Ermenistan ile yarın sabah toplantı yapacaklarını ve atılacak yeni adımları tartışacaklarını belirterek, "Parlamento konseyinin toplantısı, yeterli sayıya ulaşılamadığı için gerçekleşmedi, Adımım partili milletvekilleri toplantıya gelmedi. Bugün artık toplantı olmayacak, yönetmeliğe göre süre doldu. Yarın sabah Aydınlık Ermenistan ile atılacak adımlar üzerine toplantı yapacağız. Zira bu toplantıya iktidar partisinin katılma niyeti yok" dedi.

'Paşinyan kaçtı' iddiası

Öte yandan Ermenistan basını Nikol Paşinyan'ın sabah saatlerinden beri ortalıkta görünmediğini aktararak kulislere göre Paşinyan'ın kaçtığı ile ilgili haberlere yer verdi. İddiaları teyit etmeye çalışan Ermenistan basınının bu iddiaları Rus ve Azerbaycan basınında da yer buldu. Paşinyan bu haberlere karşı hala bir mesaj yayınlamazken Erivan'da yapılan mitingte muhalefet liderleri Paşinyan'a seslenerek, "Paşinyan, hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya" diye seslendi. Ermenistan'da gün içinde de muhalefetin protesto gösterileri yapacağı ve muhalefetteki siyasi partilerinin tekrar Paşinyan'ın istifa etmesi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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