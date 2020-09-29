Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 2'si çocuk 10 ölü, 30 yaralı
29.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:53
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan'ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyüne havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan'ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyüne havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırı sırasında sırasında ikisi çocuk 10 sivilin öldüğünü, 30 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı