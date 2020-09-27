Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü( FOTOĞRAFLI)
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Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü( FOTOĞRAFLI)

27.09.2020 21:00 | Son Güncelleme: 27.09.2020 21:05
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü( FOTOĞRAFLI)

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan'ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyüne havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan'ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyüne havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 5 sivilin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan'ın Naftalan kentine havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucu Naftaltan kentine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsa oğlu ve 4 aile üyesinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı ifade edildi.  

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Azerbaycan Başsavcılığı şu ifadelere yer verdi: "27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın askeri-politik liderliği, Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, Azerbaycan'ın sivil nüfusuna ağır silahlar ateşleyerek ve sivil halka karşı çeşitli suçlar işleyerek provokatif eylemlerini sürdürdü. Naftalan ilçesine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsa oğlu ve 4 aile üyesinin Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'daki sivil halkı hedef alan topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz."


- Azerbaycan
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü( FOTOĞRAFLI)
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü( FOTOĞRAFLI)
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki sivilleri hedef aldı: 5 ölü( FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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