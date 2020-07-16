Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma yeniden alevlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma yeniden alevlendi

Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma yeniden alevlendi
16.07.2020 07:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 07:19

Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ermeni güçler bu sabah Tovuz ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermenistan ordusu Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Açıklamada siviller arasında can kaybının olmadığı bildirildi.

Bölgede çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin ek bilgilerin daha sonra verileceği aktarıldı.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Filiz Akın Şeyma Subaşı Tuvana Türkay
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim Ünal Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma yeniden alevlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 07:22:21. #1.15#
title