Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Ermeni keskin nişancıların ateşi sonucu bugün yerel saatle 14.56'da Azerbaycan ordusundan Ferzeli Ferzeliyev isimli askerin şehit düştüğü kaydedildi.