Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
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Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

07.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:52
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ermeni keskin nişancıların ateşi sonucu bugün yerel saatle 14.56'da Azerbaycan ordusundan Ferzeli Ferzeliyev isimli askerin şehit düştüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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