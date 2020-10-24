- Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor
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- Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor

24.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:23

- Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını ifade etti.

- Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını ifade etti.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı. Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

- Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor
- Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor
- Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor
- Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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