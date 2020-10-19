Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu
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Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu

19.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:48
Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu

Ermenistan, Azerbaycan ile ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek bu ülkenin Terter kentindeki bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırdı.

Ermenistan, Azerbaycan ile ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek bu ülkenin Terter kentindeki bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırdı.

Ermenistan topraklarından, Terter'in Köçerli köyünde bulunan bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırı düzenlenmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.

Bölgedeki yetkililer, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın devam ediyor.

Ermenistan tarafından bölgeye topçu atışları yoğun şekilde sürüyor.

Saldırılar nedeniyle bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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