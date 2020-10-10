Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürüyor

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov