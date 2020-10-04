Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı
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Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı

04.10.2020 22:37 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:37
Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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