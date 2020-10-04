Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füzelerle saldırdı
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Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füzelerle saldırdı

04.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:19
Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füzelerle saldırdı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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