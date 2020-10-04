Ermenistan, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzelerle saldırdı
04.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:59
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu.
Hacıyev, daha önce de ülkenin sanayi kenti Mingeçevir'e Ermenistan'dan füze atıldığını açıklamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov