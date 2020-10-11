Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 9 ölü, 34 yaralı
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Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 9 ölü, 34 yaralı

11.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:08
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 9 ölü, 34 yaralı

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4'ünün kadın, yaralılardan ise 16'sının kadın, 6'sının çocuk olduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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