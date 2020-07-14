Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil bölgeleri hedef aldı
Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil bölgeleri havan ve top atışları ile vurdu.
14.07.2020 00:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:47
Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil bölgeleri havan ve top atışları ile vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın öğlen saatlerinde Tovuz ili sınırında bulunan Ağdam ve Dondar Kuşçu köylerine 120 milimetrelik havanlar ve obüsler ile saldırdığı bildirildi. Bakanlık, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktarırken, bazı evlerin zarar gördüğünü açıkladı.
Öte yandan Azerbaycan, bugün öğle saatlerinde Ermenistan'ın istihbarat birimine ait radar istasyonunu, askeri araçlarını, tankları, zırhlı personel taşıyıcıları ve tabur karargahını vurularak yok edildiğini duyurmuştu. Bakanlık, ayrıca 20'den fazla Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. - BAKÜ
Kaynak: İHA