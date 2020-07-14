Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil bölgeleri hedef aldı Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil bölgeleri havan ve top atışları ile vurdu.

Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil bölgeleri havan ve top atışları ile vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'ın öğlen saatlerinde Tovuz ili sınırında bulunan Ağdam ve Dondar Kuşçu köylerine 120 milimetrelik havanlar ve obüsler ile saldırdığı bildirildi. Bakanlık, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktarırken, bazı evlerin zarar gördüğünü açıkladı.

Öte yandan Azerbaycan, bugün öğle saatlerinde Ermenistan'ın istihbarat birimine ait radar istasyonunu, askeri araçlarını, tankları, zırhlı personel taşıyıcıları ve tabur karargahını vurularak yok edildiğini duyurmuştu. Bakanlık, ayrıca 20'den fazla Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. - BAKÜ

Kaynak: İHA