Son dakika haberleri: Ermenistan, Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombalıyor
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Son dakika haberleri: Ermenistan, Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombalıyor

04.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:15

Son dakika haberleri... Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ'da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'ın Gence şehrini, işgal altındaki Karabağ'da Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini bombaladığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ'da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence'ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberleri: Ermenistan, Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombalıyor
Son dakika haberleri: Ermenistan, Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombalıyor
Son dakika haberleri: Ermenistan, Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombalıyor
Son dakika haberleri: Ermenistan, Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombalıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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